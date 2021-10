Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Toaster löst Brandmeldealarm aus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 05.10.2021, gegen 13.00 Uhr, wurde die Feuerwehr ins Gewerbegebiet in die Reuteackerstraße gerufen. Bei einer Firma hatte der Brandmeldealarm ausgelöst. Die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen vor Ort war, konnte schnell Entwarnung geben. In einem Toaster kam es aus hier nicht bekannten Gründen zu einer Rauchentwicklung, wodurch der Brandmeldealarm ausgelöst wurde.

