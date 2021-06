PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Seniorin durch Sohn schwer verletzt +++ Busfahrer angegangen +++ Audi aufgebockt - Räder gestohlen +++ Tieflader trifft Heckklappe - 38-Jähriger verletzt +++ Unfallverursacher flüchtet zu Fuß

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Seniorin durch Sohn schwer verletzt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Hofheimer Straße, 29.06.2021, gg. 01.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Dienstag wurde in Bad Homburg eine 69-Jährige bei einer Auseinandersetzung mit ihrem 50 Jahre alten Sohn schwer verletzt. Das Tatgeschehen ereignete sich gegen 01.00 Uhr in der Wohnung der Frau in der Hofheimer Straße. Aus bislang nicht bekannten Gründen bedrohte der zur Tatzeit stark alkoholisierte Mann seine Mutter mit einem Messer. Der 69-Jährigen gelang es zwar, an ihrem Sohn vorbei aus der Wohnung zu flüchten, jedoch wurde sie im Rahmen dessen mit der Messerklinge verletzt. Eine Nachbarin, zu der sich die Verletzte geflüchtet hatte, wählte den Notruf. Der 50-jährige Tatverdächtige konnte kurz darauf durch die Polizei in der Wohnung der Mutter festgenommen werden. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Seniorin in eine Klinik.

2. Busfahrer von junger Frau angegangen, Kronberg im Taunus, L3015, zwischen Oberursel und Oberhöchstadt, 28.06.2021, gg. 14.20 Uhr

(pa)Am Montagmittag ist bei Kronberg ein Busfahrer während der Fahrt von einer Passagierin angegangen worden. Ein Bus der Linie 261 befand sich gerade auf der L 3015 zwischen Oberursel und Kronberg, als der Fahrer von einer jungen Frau aufgefordert wurde, auf der Landstraße anzuhalten. Als er der Bitte nicht nachkam, soll die Frau ihn wüst beleidigt und bespuckt haben. Darüber hinaus habe sie den Busfahrer körperlich angegangen, was dazu geführt habe, dass der Bus einen unbeabsichtigten Schlenker machte. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Beleidigung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

3. Audi aufgebockt - Räder gestohlen,

Kronberg im Taunus, Westerbachstraße, 28.06.2021, 17.00 Uhr bis 29.06.2021, 06.00 Uhr

(pa)In Kronberg waren von Montag auf Dienstag Räderdiebe am Werk. Zwischen dem späten Montagnachmittag und Dienstagmorgen begaben sich die Täter auf das Gelände eines Autohauses in der Westerbachstraße. Dort wurde ein Audi A6 zu ihrem Ziel. Abgesehen hatten es die Diebe auf die am Fahrzeug montierten Leichtmetallfelgen samt Reifen. Diese montierten sie ab, den Wagen hinterließen sie auf Pflastersteinen aufgebockt. Der Wert des hochwertigen Rädersatzes beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Hinzu kommt ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro, den die Unbekannten am Fahrzeug anrichteten. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. In Rohbau eingebrochen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Im Wiesengrund, 28.06.2021, 19.00 Uhr bis 29.06.2021, 07.00 Uhr

(pa)Werkzeug im Wert von rund 4.000 Euro stahlen Einbrecher von Montag auf Dienstag in Ober-Erlenbach. Zum Ziel der Täter wurde ein Rohbau in der Straße "Im Wiesengrund". Durch das Öffnen eines gekippten Fensters verschafften sich die Kriminellen Zugang in den Neubau. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie anschließend diverse Elektrowerkzeuge und weiteres Arbeitsequipment. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

5. Elektrofahrrad entwendet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Hölderlinweg, 28.06.2021, 20.00 Uhr bis 29.06.2021, 09.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Dienstag stahlen Unbekannte in Bad Homburg ein Elektrofahrrad. Die Tat ereignete sich im Kirdorfer Hölderlinweg. Dort war das weiße Pedelec des Herstellers "Flyer" - Modell "Gotour6 7.03" im Gemeinschaftscarport einer Wohnanlage abgestellt und mittels eines Faltschlosses gesichert. Die Diebe ließen sich hiervon jedoch nicht abhalten. Mit dem mehrere Tausend Euro teuren Rad entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

6. Tieflader fährt gegen Heckklappe - 38-Jähriger verletzt, Usingen, Am Riedborn, 28.06.2021, gg. 13.10 Uhr

(pa)Am Montagmittag wurde in Usingen ein 38-jähriger Mann auf einem Supermarktparkplatz durch einen rangierenden Lkw verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 13.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Am Riedborn". Dort stand ein 38-jähriger Usinger gerade am geöffneten Kofferraum seines VW Touran, als ein 55-jähriger Lkw-Fahrer sein Tieflader-Gespann über den Parkplatz rangierte. Dabei stieß die aufgestellte Rampe des Tiefladers gegen die offene Heckklappe des VW. Diese stieß in der Folge gegen den darunter stehenden 38-Jährigen, wodurch der Usinger leichte Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden an seinem Touran wird auf etwa 2.500 Euro beziffert.

7. Unfallverursacher flüchtet zu Fuß,

Oberursel, Hohemarkstraße, 29.06.2021, gg. 00.35 Uhr

(pa)In der Nacht zum Dienstag hat in Oberursel der Fahrer eines Transporters einen Unfall verursacht und die Unfallstelle anschließend zu Fuß verlassen. Gegen 00.35 Uhr nachts wurde festgestellt, dass ein roter Ford Transit in der Hohemarkstraße, Ecke Lahnstraße, über eine dortige Verkehrsinsel und gegen ein Verkehrsschild gefahren war. Darüber hinaus hatte das Fahrzeug eine Straßenlaterne gestreift. Statt die Polizei zu verständigen und den Unfall zu melden, war die Person am Steuer fußläufig von der Örtlichkeit geflüchtet. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich schnell ein Tatverdacht gegen einen 37-jährigen Oberurseler, der wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Ein Atemalkoholtest mit dem Tatverdächtigen zeigte einen Wert von über 2,3 Promille. Dem Mann wurde auf der Polizeidienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Beamten fertigten eine entsprechende Strafanzeige. Sein Fahrzeug musste stark beschädigt von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

