POL-MFR: (1193) Zwei Tatverdächtige wegen Tritten gegen den Kopf festgenommen

Weißenburg (ots)

Wie mit Meldung 1106 vom 06.08.2021 berichtet, hatten zwei Männer in den Morgenstunden des 31.07.21 bei einem Streit in einer Bar im Gewerbegebiet einen Gast geschlagen und mit Füßen gegen den Kopf getreten. Beide Tatverdächtige konnten mittlerweile ermittelt und festgenommen werden.

Der Betreiber der Nachtbar verwies gegen 04:15 Uhr zwei jüngere Männer aus dem Lokal, da es zuvor zu massiven fremdenfeindlichen und homophoben Beleidigungen gekommen war. Im weiteren Verlauf hatte sich dann eine körperliche Auseinandersetzung im Eingangsbereich entwickelt. Dabei soll der Gastwirt geschlagen und dadurch leicht verletzt worden sein.

Als dem Betreiber ein Gast zu Hilfe kommen wollte, wurde dieser von beiden Männern attackiert. In diesem Fall traten sie mehrfach gegen den Kopf des bereits am Boden liegenden Gastes.

Aufgrund der erlittenen Verletzungen des Gastes durch die Tritte ermittelt die Ansbacher Staatsanwaltschaft gegen die beiden Tatverdächtigen wegen versuchten Totschlags und hat Haftbefehle beantragt.

Nach intensiven Ermittlungen der Ansbacher Kriminalpolizei gelang es, beide Tatverdächtige (28 und 29 Jahre) zu identifizieren. Der 28-Jährige konnte am 18.08.21 festgenommen werden, während der 29-Jährige bei einem Festnahmeversuch am selben Tag zunächst flüchten konnte (mit Meldung 1177 berichtet). Er stellte sich aber am 24.08.21 selbst bei der Polizei.

Eine Ermittlungsrichterin am AG Ansbach hat gegen die Tatverdächtigen Haftbefehle erlassen. Beide sitzen derzeit in Untersuchungshaft.

