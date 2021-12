Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan-Weiden, L 412, Lkr. Rottweil) Zwei witterungsbedingte Unfälle mit Blechschaden auf der Landesstraße 412 (30.11.2021)

Dornhan-Weiden, L 412, Lkr. Rottweil (ots)

Am Dienstagabend ist es zu zwei witterungsbedingten Unfällen mit Blechschaden auf der Landesstraße 412 im Bereich Dornhan-Weiden gekommen. Kurz vor 18.30 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit einem Audi A3 mit einer nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit auf der L 412 von Weiden in Richtung Sulz. Etwa einen Kilometer nach Weiden geriet der Wagen ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Schneeleitstab sowie gegen einen Leitpfosten.

Auf der Fahrt von Marschalkenzimmern in Richtung Weiden geriet ein 20 Jahre junger Mann mit einem Ford Focus kurz nach 22 Uhr auf der L 412 mit den rechten Rädern des Wagens in einen "Schneeruder". Der Fahranfänger lenkte daraufhin zu heftig dagegen, sodass der Ford schleuderte, sich um die eigene Achse drehte und am Fahrbahnrand mit der Fahrzeugfront gegen eine Böschung prallte.

In beiden Fällen blieb es beim Blechschaden in Höhe von jeweils rund 2000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

