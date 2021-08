Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Einbruch in Getränkemarkt

Lippe (ots)

(LW) Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18.40 Uhr und Samstagmorgen, 07.30 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt an der Krentruper Straße ein. Sie entfernten zwei Scheiben aus ihren Rahmen und beschädigten einen Bewegungsmelder. Im Anschluss durchsuchten die Täter das Gebäude und schafften aufgefundenes Beutegut nach draußen, wo sie es deponierten. Zu entwendeten Gegenständen bzw. deren Wert liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen im Bereich der Krentruper Straße gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

