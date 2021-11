BPOLI MD: Frei nach dem Motto: "Ein Schreibtischjob ist Dir zu trocken?" - Magdeburger Anglermesse unter Beteiligung der Bundespolizei

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Am 6. und 7. November 2021 öffnet die Anglermesse "Magdeburger Angeltage" ihre Pforten für begeisterte Fischfänger. In diesem Jahr ist auch die Bundespolizei mit dem Motto: "Ein Schreibtischjob ist Dir zu trocken? Gut!" mit einem Team der Einstellungsberatung und materieller Unterstützung durch die Nachwuchsgewinnung der Bundespolizei See wieder vertreten. Das interessierte Fachpublikum wird mit unseren Einstellungsberatern Kevin Braese und Danny Hilscher in der Halle 1, am Stand 104 über die Möglichkeiten einer späteren Verwendung bei der Bundespolizei ins Gespräch kommen können. Die Messe findet am Samstag von 08.00 - 18:00 Uhr und am Sonntag von 08:00 - 17:00 Uhr in der Tessenowstraße 9a, in Magdeburg statt. Noch bis zum 31. Dezember 2021 besteht die Möglichkeit sich für eine Einstellung zum 1. September 2022 zu bewerben. Ergreifen Sie Ihre Chance und kommen Sie vorbei! Unsere Einstellungsberater freuen sich auf interessante Gespräche! Die Internetseite der Veranstaltung lautet: www.magdeburger- angeltage.de. Weiterführende Informationen über die Bundespolizei gibt es unter www.komm-zur- bundespolizei.de.

