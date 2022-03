Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Auto am Fahrbahnrand beschädigt +++ Südbrookmerland - Transporterfahrer geflüchtet +++ Aurich - Mercedes-Fahrerin gesucht +++ Aurich - Unfallflucht im Heerenkamp +++ Ihlow - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Auto am Fahrbahnrand beschädigt

In Norden kam es in der Drechslerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein schwarzer BMW 5er, welcher vom 03.03.2022 bis zum 12.03.2022 am Fahrbahnrand geparkt war. In diesem Zeitraum touchierte ein Unbekannter den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken erheblich an der Front und flüchtete, ohne sich um eine Regulierung zu kümmern. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Südbrookmerland - Transporterfahrer geflüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag in Südbrookmerland. Auf dem Herrenmeedeweg war gegen 12 Uhr der Fahrer eines Lastwagens unterwegs, als ihm in Höhe einer Kurve ein weißer Transporter entgegenkam. Der Transporterfahrer geriet offenbar auf die Gegenfahrbahn, sodass der Fahrer des Lastwagens ausweichen musste. Er rutschte mit seinem Lkw vom Seitenstreifen ab und blieb in dem aufweichten Boden stecken. Ein Kranheber musste den Lkw bergen. Der Transporterfahrer fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Transporter oder den Fahrer geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Mercedes-Fahrerin gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits in der vergangenen Woche in Aurich ereignete. Am Donnerstag, 10.03.2022, gegen 17.20 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Frau mit einem weißen Mercedes auf der Kirchdorfer Straße in Richtung Aurich, als ein vorausfahrender VW-Fahrer verkehrsbedingt halten musste. Die Mercedes-Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden. Die Frau flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Sie wird beschrieben als etwa 40 bis 45 Jahre alt mit blonden Haaren und einer Brille. Bei dem Mercedes soll es sich um einen weißen SUV mit Emder Städtekennung handeln. Das vordere Kennzeichen wurde vermutlich bei dem Unfall beschädigt. Sachdienliche Hinweise auf die Autofahrerin oder das Fahrzeug nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht im Heerenkamp

Im Heerenkamp in Aurich kam es am Mittwochnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang Unbekannter touchierte zwischen 15.10 Uhr und 15.30 Uhr mit seinem Pkw vermutlich beim Rangieren einen grauen Audi A6 auf dem Parkplatz einer Kirche. An dem Audi entstand ein Schaden hinten links am Stoßfänger. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Ihlow - Lastwagen nach Unfall geflüchtet

In der Dieselstaße in Ihlow kam es bereits am 04.03.2022 zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer stieß offenbar gegen einen entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand geparkten Opel. Der Radkasten wurde mutmaßlich beim Vorbeifahren teilweise aufgerissen und eingedellt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Lastwagenfahrer seine Fahrt fort. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 04.03.2022, 14 Uhr, und Samstag, 05.03.2022, 9 Uhr. Mögliche Zeugen werden um Hinweise gebeten unter Telefon 04941 606215.

