POL-AUR: Upgant-Schott - Transporterfahrer nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwochmorgen in Upgant-Schott. Ein 17-Jähriger war gegen 8 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Mühlenloog in Richtung Marienhafe unterwegs, als ihm kurz vor dem Bahnübergang ein weißer Transporter entgegenkam. In einer dortigen Fahrbahnverengung touchierte der Transporter den jugendlichen Fahrradfahrer, der daraufhin stürzte. Der Junge wurde verletzt. Der Transporterfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Er soll einen weißen Personentransporter gefahren haben, möglicherweise mit einem blauen Streifen auf dem Wagen, und dann vom Mühlenloog in die Sebastianstraße abgebogen sein. Hinweise nimmt die Polizei Marienhafe entgegen unter Telefon 04934 910590.

