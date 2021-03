Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auffahrunfall infolge Unachtsamkeit

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 23.03.21, gg. 11:43 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Freiburger Straße auf ein stehendes Fahrzeug auf. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.500 Euro an den Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell