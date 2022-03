Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Einbruch in Supermarkt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Einbruch in Supermarkt

Zwei Männer sind in der Nacht zu Montag in einen Supermarkt in Großheide eingebrochen. Die Täter verschafften sich gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Lebensmittelgeschäft an der Großheider Straße. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren und flüchteten über ein Nachbargrundstück. Tatverdächtig ist ein amtsbekannter 48-Jähriger aus Großheide. An seiner Wohnanschrift konnte die Polizei am Dienstag im Rahmen einer angeordneten Durchsuchung Diebesgut und Tatbekleidung auffinden und sicherstellen. Der zweite Tatverdächtige ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell