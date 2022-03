Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich-Sandhorst - Ladendiebstahl: Zeugin gesucht +++ Aurich - Außenspiegel touchiert und geflüchtet +++ Großheide - Unbekannter nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich-Sandhorst - Ladendiebstahl: Zeugin gesucht

Zu einem Ladendiebstahl kam es am Montag in einem Lebensmitteldiscounter in Aurich-Sandhorst. In dem Supermarkt an der Wiesenstraße entwendeten nach ersten Erkenntnissen ein Mann und eine Frau gegen 15.45 Uhr einen Elektronikartikel. Die beiden Beschuldigten flüchteten zunächst, konnten aber aufgrund der Verfolgung durch Mitarbeiter in der Nähe gestellt und festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Gegen den 35-jährigen Mann und die 24-jährige Frau wird nun ermittelt. Eine bislang unbekannte Kundin soll den Ladendiebstahl im Supermarkt beobachtet haben. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Außenspiegel touchiert und geflüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montag in Aurich. Gegen 15.40 Uhr fuhr ein Skoda-Fahrer auf der Straße Ol Streek, als ihm im Bereich einer Fahrbahnverengung eine unbekannte Autofahrerin entgegenkam. Die Frau touchierte mit ihrem Fahrzeug den Außenspiegel des blauen Skoda und setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Sie soll einen schwarzen Pkw, vermutlich einen Peugeot oder Citroen, mit Auricher Städtekennung gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Großheide - Nach Unfall geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer ist am Dienstagmorgen in Großheide nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Unbekannte zwischen 6 Uhr und 7.15 Uhr auf der Straße Am Berumerfehnkanal und kam in Höhe der Kreuzung zur Halbemonder Straße von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Bordstein sowie eine Grünanlage und riss sich die Ölwanne des Fahrzeugs auf. Die Fahrt in Richtung Westerwieke setzte er fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Dabei verursachte er eine Ölspur. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04931 9210.

