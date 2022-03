Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich

Wittmund für Samstag, 12.03.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Brand eines Carports

Am Freitagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, kam es zu einem Brand eines Carports in der Ostvictorburer Straße in Südbrookmerland. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten Holzelemente in Brand. Die ersten Versuche des 49-jährige Bewohners, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, scheiterten. Durch das schnelle Eingreifen der Nachbarn und der eintreffenden Feuerwehrleute konnte ein Übergreifen auf das Einfamilienhaus weitestgehend verhindert werden. Es entstand ein nicht unerheblicher Schaden am Carport und ein leichter Sachschaden am Dach. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall in der Baustelle Am Freitagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, kam es im Bereich der Baustelle in Riepe, in Höhe der Friesenstraße 17, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei versuchte offensichtlich die Fahrerin eines weißen Kastenwagens innerhalb der Baustelle rückwärts zu fahren. Dabei übersah sie den Ford eines 72-Jährigen aus Ihlow. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Im Anschluss entfernte sich die Fahrzeugführerin, ohne sich um die Regulierung des Schadens von etwa 1500 Euro am Ford zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf Parkplatz Am frühen Freitagabend, gegen 16:30 Uhr, stellte ein 20-Jähriger seinen blauen Opel Astra ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Raiffeisenstraße ab und ging einkaufen. Als der Auricher um 17:15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er, dass der linke Außenspiegel nach vorn geklappt und das Spiegelglas beschädigt war. Zeugen, die Hinweise zu der Beschädigung machen können, werden gebeten, sich beide der Polizei in Aurich, unter 04941 606215, zu melden.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Ladendiebstahl

Am frühen Freitagabend versuchte ein 32-jähriger Mann aus Hage aus einem Supermarkt in Norden eine Flasche Wein zu entwenden. Eine Angestellte des Ladens bemerkte den Diebstahl und hielt den Mann beim Verlassen des Supermarktes an. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem erhielt er ein Hausverbot.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Zeugen zur Unfallflucht gesucht Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurde im Fichtenweg in Großheide ein blauer Peugeot durch ein anderes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter 04931 9210 zu melden.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Bereits am Donnerstagvormittag wurde ein weißer VW auf einem Parkplatz in der Gewerbestraße in Norden beschädigt. Das Fahrzeug war zwischen 11:00 Uhr und 11:20 Uhr auf dem Parkplatz geparkt. Ein anderes Fahrzeug ist vermutlich beim Ausparken gegen den VW gestoßen und hat einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Norden unter 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

- Fehlanzeige -

