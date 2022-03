Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallzeugen gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 9.10 Uhr in Esens an der "Adde-Cassens-Kreuzung" ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein grauer Skoda aus Richtung Innenstadt in den Kreuzungsbereich und wollte nach links auf den Nordring fahren. Auf dem Nordring fuhr ebenfalls ein Skoda aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Neuharlingersiel. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Zwei Insassen wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 04971 926500 zu melden.

