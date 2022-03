Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallflucht +++ Friedeburg - Pedelec-Fahrerin verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwochmorgen in Esens. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Auricher Straße beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen grauen Nissan Kleintransporter. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen 7.50 Uhr und 8.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

Friedeburg - Pedelec-Fahrerin verletzt

In Friedeburg wurde am Donnerstag eine Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 15 Uhr eine 57 Jahre alte Frau mit einem Chevrolet auf der Friedeburger Hauptstraße und wollte nach links in den Strooter Weg abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar auf dem Radweg eine 80 Jahre alte Frau mit einem Pedelec und stieß mit ihr zusammen. Die 80-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell