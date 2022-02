Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Betrunkener Radfahrer

Waldsee (ots)

Am 14.02.2022, gegen 01:45 Uhr, wurde ein 44-jähriger Radfahrer in der Ludwigstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Absteigen von seinem Rad konnte sich der Mann nur schwer auf den Beinen halten und trank noch einen Schluck aus einer Whiskey Flasche. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,7 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad sichergestellt. Gegenüber den Beamten klagte der 44-Jährige über psychische Probleme, sodass dieser im Anschluss einem Arzt in einer Fachklinik vorgestellt wurde. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

