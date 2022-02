Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Einbruch in Versicherungsbüro

Dudenhofen (ots)

Im Zeitraum vom 12.02.2022, 14 Uhr, bis 13.02.2022, 11 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Versicherungsbüros in der Speyerer Straße in Dudenhofen auf und entwendeten Bargeld in Höhe von ca. 1000 Euro sowie einen hochwertigen Kugelschreiber der Marke "Montblanc". Insgesamt entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Speyerer Straße bzw. der umliegenden Parkplätze beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell