Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Peugeot-Fahrer gesucht +++ Aurich - Zaun beschädigt +++ Südbrookmerland - Autofahrerin mit Baum kollidiert +++ Aurich - Kind verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Peugeot-Fahrer gesucht

Auf der B 72 in Aurich kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer war gegen 22 Uhr auf der Emder Straße in Richtung Aurich unterwegs, als ihm ein Schwerlasttransport entgegenkam. Mit seinem Außenspiegel touchierte der Autofahrer die überbreite Ladung des entgegenkommenden Lastwagens. Durch den Zusammenstoß wurde die Rotornabe eines Windrads beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Er fuhr nach ersten Erkenntnissen einen Peugeot 3008 und verlor an der Örtlichkeit eine Spiegelklappe. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Zaun beschädigt

In der Kreuzstraße in Aurich wurde am Donnerstag ein Zaun beschädigt. Vermutlich fuhr ein Verkehrsteilnehmer zwischen 14 Uhr und 20.45 Uhr gegen den Zaun in Höhe der Hausnummer 6 und flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Autofahrerin mit Baum kollidiert

Eine 23 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstag in Südbrookmerland mit einem Baum kollidiert. Die Frau fuhr gegen 15.20 Uhr mit einem VW auf der Straße Kirchwyk, als sie alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Sie touchierte einen Baum und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Aurich - Kind verletzt

Auf der Dornumer Straße in Aurich kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 17.20 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen ein 23 Jahre alter VW-Fahrer auf der Dornumer Straße und übersah nach ersten Erkenntnissen eine Zwölfjährige, die mit ihrem Fahrrad die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß und das Mädchen wurde leicht verletzt. Die Zwölfjährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell