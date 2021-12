Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Weiterhin Glätteunfälle - Polizei appelliert zur vorsichtigen Fahrweise

Sternberg (ots)

Nach mehreren Zentimetern Neuschnee und angesichts winterglatter Fahrbahnen, insbesondere in der Region Sternberg, appelliert die Polizei auch weiterhin zur vorausschauenden und vorsichtigen Fahrweise. So war am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 09 bei Gustävel ein PKW ins Rutschen gekommen und anschließend außer Kontrolle geraten. Das Fahrzeug überschlug sich in weiterer Folge und kam auf einem angrenzenden Acker zum Liegen. Der 19 Jahre alte deutsche Fahrzeugführer, der dabei leichte Verletzungen erlitt, war zunächst im PKW eingeschlossen. Erst als es ihm gelang, die Frontscheibe seines Autos einzuschlagen, konnte er sich befreien. Er kam anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. An seinem PKW entstand erheblicher Sachschaden, der auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell