Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: SUV von Privatgrundstück gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Pampow (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter von einem Privatgrundstück in Pampow einen PKW der Marke Audi SQ 5 gestohlen. Dabei handelt es sich um ein schwarzen, rund 5 Jahren alten SUV. Die Polizei hat am Donnerstagmorgen eine Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug mit Ludwigsluster Kennzeichen eingeleitet und ermittelt zudem wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich im Birkenweg ereignete, bzw. Angaben zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeuges nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

