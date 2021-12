Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Jugendlicher soll Reizspray in Schulbus eingesetzt haben

Parchim (ots)

Ein 15-jähriger Jugendlicher soll am Mittwochmorgen in Parchim augenreizendes Spray in einem Schulbus eingesetzt haben. Bei dem Vorfall an einer Haltestelle im Ziegeleiweg wurden ein 16-jähriger Schüler und eine 10-jährige Schülerin leicht verletzt. Beide mussten anschließend ambulant behandelt werden. Fünf weitere Schüler klagten über Reizungen an den Augen. Vorausgegangen war den bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Streit zwischen dem Tatverdächtigen und einem 16-jährigen Mitschüler, in dessen Folge es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen beiden gekommen sein soll. Dabei soll der 15-Jährige plötzlich ein Spray hervorgeholt und es in Richtung seines 16-jährigen Widersachers eingesetzt haben, der dabei leicht verletzt wurde. Ob es sich bei dem benutzten Spray um Reizgas oder Pfefferspray gehandelt hat, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Tatverdächtige, der nach dem Vorfall vom Busfahrer des Busses verwiesen wurde, habe das Spray später nach eigenen Angaben weggeworfen. Die Polizei traf den verdächtigen 15-Jährigen später in seiner Schule an. Er hatte sich nach dem Vorfall zu Fuß auf den Weg dorthin gemacht. Gegen den türkischstämmigen Tatverdächtigen ist Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet worden. Weitere Details zum Hergang der Tat erhofft sich die Polizei im Zuge weiterer Zeugenbefragungen.

