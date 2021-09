Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt - Diebstahl - Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Auto zerkratzt

Bad Hersfeld - Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Dienstag (07.09.) einen silbernen Opel Vivaro. Mit einem noch unbekannten Gegenstand zerkratzten die unbekannten Täter die Fahrerseite des Autos und verbeulten die Fahrertür. Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Hünfelder Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Bad Hersfeld - Unbekannte entwendeten am Dienstagvormittag (07.09.), gegen 11:45 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedloser Straße die Geldbörse einer 73-jährigen Frau aus Schlitz. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Bebra - Unbekannte Langfinger entwendeten am Dienstagmittag (07.09.), in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr, den Geldbeutel einer Rotenburgerin aus deren Handtasche. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Hersfelder Straße hatte die Frau die Handtasche samt Geldbeutel in ihrem Einkaufswagen abgestellt. Die Diebe griffen unbemerkt zu und erbeuteten das Diebesgut in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

