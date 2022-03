Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Fensterscheibe beschädigt +++ Hinte - Feuer in Asylunterkunft

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Upgant-Schott - Fensterscheibe beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Möhlenstärtstraße in Upgant-Schott die Fensterscheibe eines Wohnhauses. Zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, wurde die Scheibe offenbar mit einem Projektil beschossen. Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise auf einen Verursacher nimmt die Polizei Marienhafe entgegen unter Telefon 04934 910590.

Brandgeschehen

Hinte - Feuer in Asylunterkunft

In Hinte kam es am Donnerstagmorgen zu einem Brandgeschehen. In einer Asylunterkunft an der Osterhuser Straße brach gegen 4.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Die Bewohner der Unterkunft konnten das Gebäude selbständig verlassen. Personen wurden nicht verletzt. Den alarmierten Kräften der Feuerwehr Hinte gelang es, das Feuer zügig unter Kontrolle zu bringen. Das untere Geschoss der Unterkunft ist aufgrund des Brandes nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden liegt etwa im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell