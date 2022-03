Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - 85-jährige Frau bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Esens - 85-jährige Frau bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Am Dienstabend ist eine 85-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Esens tödlich verletzt worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr gegen 18.50 Uhr ein 41 Jahre alter Mann aus Schweindorf mit einem VW auf der Wittmunder Straße in Richtung Holtgast. In Höhe der Einmündung zur Emder Straße überquerte eine 85-jährige Frau aus Esens mit einem Rollator die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Die 85-Jährige wurde tödlich verletzt. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Insassen des Pkw blieben nach derzeitigem Erkenntnisstand unverletzt. Vor Ort waren eine Notärztin, der Rettungsdienst und auch Kräfte der Feuerwehr Esens im Einsatz. Der VW musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn bis etwa 20.40 Uhr halbseitig gesperrt.

Die Polizei Esens bittet Zeugen, die weitere Angaben zu dem Geschehen machen können, sich unter Telefon 04971 926500 zu melden.

