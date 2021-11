Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Alkoholisierter Dieb schläft nach Tat ein

Germersheim (ots)

Ein 42-jähriger Mann wurde am gestrigen Abend gleich bei zwei Diebstählen auf frischer Tat erwischt. Gegen 18:00 Uhr beging der 42-Jährige zunächst einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Posthiusstraße in Germersheim. Keine Stunde später erhielt die Polizei einen Anruf, dass in einem Anwesen in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Germersheim ein Mann mehrere Paar Schuhe entwendet habe und sich noch im Keller aufhalten würde. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie den Täter schlafend im Keller des Mehrfamilienhauses antrafen. Es handelte sich nämlich um den 42-Jährigen Ladendieb. Die entwendeten Schuhe hatte der 42-Jährige neben sich liegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Im Anschluss wurde der 42-jährige Täter in Gewahrsam genommen und es wurden zwei Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

