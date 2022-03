Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Werkzeug aus Schuppen gestohlen +++ Krummhörn - Baucontainer aufgebrochen +++ Wiesmoor - Wildunfall mit Pedelec +++ Aurich - Zwei Verletzte nach Garagenbrand

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Werkzeug aus Schuppen gestohlen

Unbekannte haben am Wochenende in Südbrookmerland aus einem Schuppen Werkzeug gestohlen. Die Täter betraten zwischen Samstag, 3 Uhr, und Montag, 16 Uhr, ein Grundstück im Birkenweg und entwendeten Baumaschinen und Zubehör. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Krummhörn - Baucontainer aufgebrochen

Im Escherweg in der Gemeinde Krummhörn wurde am Wochenende ein Baucontainer aufgebrochen. Die Tatzeit ist zwischen Freitag, 12.15 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge aus dem Container und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Wildunfall mit Pedelec

Zu einer Kollision zwischen einem Pedelec und einem Reh kam es am Montagabend in Wiesmoor. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 19.15 Uhr ein 13-jähriger Junge mit einem Pedelec auf dem Türkeier Weg in Richtung Jannburger Weg unterwegs, als plötzlich mehrere Rehe die Fahrbahn kreuzten. Eines der Tiere kollidierte mit dem Pedelec und der Junge stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Brandgeschehen

Aurich - Zwei Verletzte nach Garagenbrand

In einer Garage im Moorweg in Aurich ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 46-jährige Bewohner des angrenzenden Wohnhauses um kurz nach 17 Uhr zwei Gasöfen in seiner Garage anschließen. Aufgrund eines technischen Defekts an einer Gasflasche kam es jedoch zu einer Verpuffung. Durch das austretende Gas geriet im weiteren Verlauf die Garage in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Der 46-jährige Mann wurde mit leichten Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht. Auch seine 46-jährige Frau wurde leicht verletzt und medizinisch versorgt. Durch das Feuer entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell