POL-AUR: Aurich - Drei Verletzte bei Auffahrunfall +++ Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz +++ Norden - Unfallflucht

Verkehrsgeschehen

Aurich - Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Aurich wurden am Samstag drei Personen verletzt. Gegen 16.35 Uhr waren ein Mercedes und ein VW hintereinander auf der Leerer Landstraße in Richtung Schirum unterwegs. Als in Höhe der Middelburger Brücke der 56 Jahre alte Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt anhielt, erkannte dies die 24-jährige VW-Fahrerin hinter ihm offenbar zu spät und fuhr auf. Der Mercedes-Fahrer, sein 58-jähriger Beifahrer und die VW-Fahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Samstag kam es vor einer Bankfiliale in Aurich zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte auf dem Parkplatz an der Wallstraße die vordere Stoßstange eines grauen Opel Meriva-A. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen 10.45 Uhr und 12.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Norden - Unfallflucht

In der Gewerbestraße in Norden kam es am Samstag zu einer Unfallflucht. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts stieß ein bislang Unbekannter in der Zeit zwischen 17.50 Uhr und 18.35 Uhr gegen einen geparkten blauen Opel Meriva-A. Ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

