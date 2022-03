Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbrecher auf frischer Tat ertappt +++ Norderney - Einbruch in Bekleidungsgeschäft +++ Osteel - Sachbeschädigung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ein mutmaßlicher Einbrecher in Norden ist in der Nacht zu Montag auf frischer Tat ertappt worden. Gegen 3.30 Uhr brach in der Straße im Spiet ein Mann die Eingangstür eines Supermarkts auf und stieg in das Objekt ein. Ein Anwohner beobachtete die Tat und alarmierte umgehend die Polizei. Vor Ort trafen die Beamtinnen und Beamten den mutmaßlichen Täter an. Er versuchte noch zu flüchten, konnte jedoch in unmittelbarer Nähe gestellt werden. Die Polizei nahm den Beschuldigten, einen 53-jährigen Mann aus Norden, vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Norderney - Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Zu einem Ladeneinbruch kam es in der Nacht zu Samstag auf Norderney. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 7.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Bekleidungsgeschäft im Damenpfad. Es wurden hochwertige Kleidungsstücke und Bargeld gestohlen. Der entstandene Schaden lieg im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei Norderney hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04932 92980.

Osteel - Sachbeschädigung

Auf dem Gelände eines Kindergartens in Osteel kam es am Wochenende zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte betraten zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, unbefugt das Grundstück im Adeweg und zerstörten die Tür einer Gartenhütte. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

