Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Greetsiel - Pedelec-Fahrer schwer verletzt +++ Großheide - Fahrradfahrer verletzt +++ Aurich - Rotes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Greetsiel - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

In Greetsiel ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Gegen 17.50 Uhr war ein 49 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf der Kleinbahnstraße unterwegs und wollte nach links in die Hafenstraße fahren. Er übersah beim Abbiegen einen 59 Jahre alten Pedelec-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 59-jährige Pedelec-Fahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Großheide - Fahrradfahrer verletzt

Ein 70 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Donnerstag in Großheide bei einem Unfall verletzt worden. Eine 25 Jahre alte Frau fuhr gegen 12.15 Uhr mit einem Opel auf dem Poppenweg und wollte nach rechts auf die Coldinner Straße fahren. Einen von rechts kommenden Fahrradfahrer übersah sie dabei offenbar und stieß mit ihm zusammen. Der 70-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich.

Aurich - Rotes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Zu einer Unfallflucht kam es in der Oldersumer Straße in Aurich. Zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter in Höhe der Hausnummer 59 mit einem roten Fahrzeug gegen grauen Hyundai Getz am Straßenrand. Der linke Außenspiegel und die Fahrertür wurden beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

