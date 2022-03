Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Auto beschädigt und geflüchtet +++ Neuharlingersiel/Carolinensiel - Glätteunfälle auf der L6

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Auto beschädigt und geflüchtet

In Esens kam es am Donnerstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 16 Uhr und 16.25 Uhr stieß ein Unbekannter vor einem Supermarkt an der Bahnhofstraße gegen einen geparkten schwarzen VW Tiguan. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise bei 1.500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04971 926500.

Neuharlingersiel/Carolinensiel - Glätteunfälle auf der L6

Auf der L6 zwischen Neuharlingersiel und Carolinensiel kam es am Donnerstagmorgen zu Glätteunfällen. Gegen 7.15 Uhr verlor in Höhe Gröningerhäuser eine 25-jährige Autofahrerin auf glatter Straße die Kontrolle über ihren Pkw und kam in Fahrtrichtung Carolinensiel von der Fahrbahn ab. Sie prallte mit ihrem Hyundai gegen eine Hausfassade und wurde leicht verletzt. Zu dieser Zeit war auch eine 23-jährige Ford-Fahrerin in Richtung Neuharlingersiel unterwegs. Sie kam in einer Kurve in Höhe Friedrichsgroden alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Die 23-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

