POL-LIP: Bad Salzuflen. Überfall auf sehbehinderten Mann.

Freitagabend (17. Dezember 2021) überfielen bislang Unbekannte einen 57-jährigen sehbehinderten Mann. Dieser ging gegen 19:50 Uhr von der VitaSol-Therme aus durch ein kleines Waldstück in Richtung der Straße "Auf der Breden". In dem Waldstück überfielen ihn ein oder mehrere Täter und wollten ihm eine Tasche entreißen. Das Opfer fiel zu Boden und rief laut um Hilfe, so dass die Täter flüchteten. Später bemerkte der 57-Jährige, dass seine Armbanduhr fehlte. Ob sie bei dem Gerangel verloren ging oder geraubt wurde, steht noch nicht fest. Aufgrund seiner Behinderung konnte das Opfer keine Angaben über die Anzahl der Täter machen oder eine Beschreibung abgeben. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

