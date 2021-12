Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder Schwalenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

Am Freitag, 17.12.2021 kommt es am späten Abend, gegen 23:35 Uhr, auf der L 886 im Ortsteil Wöbbel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger junger Mann nimmt sich ohne Kenntnis des Vaters dessen Pkw-Schlüssel und fährt zusammen einer 16-jährigen Mitfahrerin und einem 19-jährigen Mitfahrer von Schieder in Richtung Wöbbel. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kommt er auf regennasser Fahrbahn im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrmals. Alle drei Fahrzeuginsassen sind nicht angeschnallt und werden bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Fahrzeugführer wird unter dem Pkw eingeklemmt, kann jedoch von den Rettungskräften befreit werden. Zudem hat er vor der Fahrt Alkohol getrunken; ihm wird im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell