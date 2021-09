Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raub auf Spielhalle

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am Sonntagmorgen (26. September), gegen 09.40 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann eine Spielhalle an der Konrad-Adenauer-Straße. Im Kassenbereich verlangte er Geld und schubste die Angestellte gewaltsam zur Seite. Danach entnahm er aus der Kasse das Bargeld und steckte zusätzlich diverse Unterlagen ein, die auf einer Ablage oberhalb der Kasse lagen. Seine Beute transportierte er in einer Einkaufstüte ab, die er vermutlich mit sich führte. Der Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt, 165 bis 170 Zentimeter groß, von normaler Statur und sprach mit osteuropäischen Akzent. Er hatte einen hellen Teint, trug Handschuhe, einen Mund-Nasen-Schutz, eine nicht näher beschriebene Kopfbedeckung sowie eine Brille, ähnlich einer Sonnenbrille. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminalkommissariat 2 in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch online können Sie Hinweise zur Tat geben. Dies ist auf der Internetseite der Polizei Heinsberg möglich oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

