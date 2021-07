Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Herrenloses Boot auf der Donau

Ein Kanu auf der Donau löste am Freitag in Ulm einen Einsatz aus.

Ulm (ots)

Kurz nach 19.00 Uhr wurde über den Notruf ein Kanu auf der Höhe vom Metzgerturm gemeldet. Dieses trieb herrenlos auf der Donau, nur mit einem Rucksack darin. Kurz bevor es zu einem Großeinsatz kam, konnte ein 26-Jähriger festgestellt werden, der das Kanu auf der Neu-Ulmer Seite der Donau, Höhe des Maritimhotels, aus dem Wasser zog. Der junge Mann berichtete, dass er mit seinem Kanu von der Donau-/Illermündung in Richtung Ulm unterwegs gewesen sei. Als er am Steg eines Ruderclubs anlegen wollte, prallte er jedoch aufgrund der starken Strömung frontal gegen den Anlegesteg. Er sprang aus dem Kanu. Sein Boot konnte er aber nicht festhalten. Es trieb auf der Donau flussabwärts. Er verfolgte es an Land, bis er es aus dem Hochwasser der Donau bergen konnte. Zum Glück blieb der 26-Jährige bei dieser Aktion unverletzt. Ein Schaden entstand nicht.

