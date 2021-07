Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen - Kleintransporter ist verkehrsunsicher

Erhebliche Veränderungen wies ein Kleintransporter auf. Die Polizei zog ihn aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes Mühlhausen kontrollierten am Freitag einen Kleintransporter mit osteuropäischer Zulassung. Dabei stellten sie fest, dass unfachmännisch ein Tank mit 300 Liter Fassungsvermögen eingebaut war. Ein Sachverständiger stellte bei einer näheren Überprüfung gegen 15.00 Uhr fest, dass das Fahrzeug auch unzulässigerweise um ca. einen Meter verlängert wurde. Zwei Stahlprofile waren dazu lediglich an den Rahmen angeschraubt worden. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und erhoben beim Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro.

