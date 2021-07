Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Gutenzell-Hürbel - Pkw streift Fußgänger

Ein Autofahrer bedrohte einen Jogger, nachdem er ihn mit einem Außenspiegel streifte.

Ulm (ots)

Zum Glück unverletzt blieb ein 43 Jahre alter Mann, als ihn am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr ein Pkw streifte. Der 43-Jährige joggte auf der linken Seite des Ortsverbindungswegs von Weitenbühl in Richtung Huggenlaubach. Auf gerader Strecke überholte ihn ein 72-Jähriger. Der Pkw fuhr dabei so dicht an dem Jogger vorbei, dass er mit dem linken Außenspiegel die rechte Hand des Joggers berührte. Der Autofahrer hielt an und stieg aus. Aber statt sich für sein Fehlverhalten zu entschuldigen, drohte er dem 43-Jährigen damit, dass er ihn zusammenschlage, falls dieser nicht verschwinde. Danach setzte sich der Mann wieder in sein Auto und fuhr davon. Da sich der Jogger das Kennzeichen des Pkw merkte, konnte das Polizeirevier Laupheim den Fahrer schnell ermitteln. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Bedrohung.

++++++++++++++++1366805

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell