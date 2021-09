Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Gegen 18 Uhr wurden Zeugen am Sonntagabend (26. September) auf zwei Kinder aufmerksam, die sich auf einem Spielplatz an der Straße Am Tripser Wäldchen aufhielten. Eines der Kinder hielt eine Sprühdose in der Hand. Als die Zeugen kurze Zeit später wieder am Spielplatz vorbeikamen, stellten sie fest, dass mehrere Spielgeräte mit Graffiti beschmiert wurden und die Kinder gerade dabei waren, die Farbdose im Sand zu vergraben. Vor Eintreffen der Polizei flüchteten sie mit einem rosafarbenen Tretroller und einem schwarz/blauen Fahrrad. Die beiden Jungen waren etwa 10 bis 12 Jahre alt, zirka 140 bis 150 Zentimeter groß und hatten blonde Haare. Sie waren beide Brillenträger und hatten ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Der eine Junge wurde als kräftig beschrieben, die Statur des anderen als ehr dünn. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität der Kinder machen können, sich beim Kriminalkommissariat in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch online können Sie Hinweise zur Tat geben. Dies ist auf der Internetseite der Polizei Heinsberg möglich oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell