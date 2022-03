Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerende-Kirchloog - Diebstähle +++ Aurich - Altreifen illegal entsorgt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerende-Kirchloog - Diebstähle

Am Wochenende kam es in Westerende-Kirchloog zu Diebstählen. Zwischen Freitag, 8 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, entwendeten Unbekannte auf dem Gelände der Grundschule an der Auricher Straße vier Bewegungsmelder, die an einer Turnhalle angebracht waren. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. In der Nacht zu Samstag wurden zudem zwei Blumenkübel vor einem Imbiss an der Loogstraße gestohlen. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Altreifen illegal entsorgt

Am Barger Weg in Aurich hat ein Unbekannter unerlaubt mehrere Altreifen entsorgt. Die Tatzeit ist zwischen Mittwoch und Samstag. Insgesamt acht Altreifen wurden etwa 100 Meter hinter einem Erdwall aus Richtung der Bundesstraße kommend abgelegt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

