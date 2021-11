Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus PKW

Wassenberg (ots)

Am 31. Oktober (Sonntag), zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr, drangen Personen in einen auf der Jülicher Straße abgestellten PKW ein und stahlen Bargeld sowie den Fahrzeugschein und -brief eines Anhängers.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell