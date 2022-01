Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 30.01.2022, 07.00 Uhr bis Montag, 31.01.2022, 15.00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer auf der Schlossstraße in Wittlich, in Höhe einer Spielothek, einen Begrenzungspfosten, der durch die Kollision komplett beschädigt wurde. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile eines Pkw, Honda, aufgefunden. Der Honda-Fahrer und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich, unter Tel. 06571 / 926-0, zu melden.

