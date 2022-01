Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pkw auf Parkplatz beschädigt und weggefahren

Daun (ots)

An einem grauen Pkw Seat Leon, der in dem Zeitraum vom 24.01.22 bis 28.01.22, jeweils von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Krankenhauses Daun geparkt hat, hat eine unbekannte Person hinten rechts, im Bereich der rechten Fondtür, Kratzer verursacht. Die Person hat sich dann entfernt, ohne Angaben zu hinterlassen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

