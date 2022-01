Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Frontscheibe eines Baggers beschädigt

Birresborn (ots)

Ein unbekannter Täter hat in Birresborn, auf einer Baustelle in dem Wohngebiet der Straße 'In der Kehrt', in dem Zeitraum vom 27.01.22, 16:00 Uhr bis 29.01.22, 08:00 Uhr, die Frontscheibe eines Baggers beschädigt, sodass diese gerissen ist. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

