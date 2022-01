Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Schwer verletzter Mann nach Verkehrsunfall aus Fahrzeug befreit

Selm (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Selm ist am Donnerstagnachmittag (06.01.) ein 26-Jähriger schwer verletzt worden.

Der Selmer war gegen 17.45 Uhr mit seinem Auto auf der Lüdinghausener Straße in Richtung Lüdinghausen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, ungebremst in einen Graben geriet und dort mit einem Baum kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls landete das Fahrzeug auf dem Dach. Die Feuerwehr musste den Mann aus dem Pkw befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 6.000 Euro. Die Polizei stellte das Auto sicher und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell