Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Greetsiel - Heizkörper gestohlen +++ Südbrookmerland - Zusammenstoß auf der Bundesstraße +++ Aurich - Radfahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Greetsiel - Heizkörper gestohlen

In Greetsiel wurde am Sonntag ein Heizkörper gestohlen. Unbekannte entwendeten aus einem öffentlichen Toilettenhaus in der Ankerstraße ein Heizgerät, das an einer Wand angebracht war. Die Tatzeit ist zwischen 10 Uhr und 18 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Zusammenstoß auf der Bundesstraße

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag in Südbrookmerland auf der Bundesstraße 72. Ein 73-jähriger Mann aus Südbrookmerland wollte gegen 13.45 Uhr mit einem Hyundai von der Neuen Straße auf die Auricher Straße (B 72) fahren und stieß dabei mit einem 73-jährigen Transporterfahrer aus Jever zusammen, der aus Richtung Aurich kam. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Hyundai-Fahrer die für ihn Rot zeigende Ampel missachtet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Verletzt wurde niemand.

Aurich - Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall in Aurich verletzt worden. Eine 91 Jahre alte Autofahrerin fuhr gegen 11.30 Uhr mit ihrem VW auf der Julianenburger Straße und wollte nach rechts in die Oldersumer Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer 40-jährigen Radfahrerin, als diese die Oldersumer Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt.

