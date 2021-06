Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Diebstahl aus Auto

Kalkar-Hönnepel (ots)

Am Mittwoch (9. Juni 2021) zwischen 10:00 und 11:00 Uhr sind unbekannte Täter ohne Aufbruchsspuren in einen PKW eingedrungen, der an einem Erdbeerfeld an der Griether Straße abgestellt war. Während die Besitzerin des Wagens Erdbeeren pflückte, entwendeten die Täter eine Geldbörse und ein Smartphone aus dem Auto. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell