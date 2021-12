Polizei Hagen

POL-HA: Frau nach Unfallflucht mit über 1,8 Promille angetroffen

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Dienstag (30.11.2021) kam es zu einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in der Ophauser Straße. Dies beobachtete gegen 18:00 Uhr ein Zeuge. Er sah, wie ein Renault rückwärts gegen einen geparkten Skoda fuhr und diesen beschädigte. Den Aufprall konnte man deutlich hören. Anschließend hatte der Zeuge Blickkontakt mit der Frau, die jedoch unmittelbar darauf in ihrem Renault von dannen fuhr. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen notieren. Anhand dessen suchten die hinzugerufenen Polizisten die Halteranschrift des Fahrzeuges auf. Dort trafen sie die beschriebene Frau aus dem Renault. Sie war mit über 1,8 Promille stark betrunken und behauptete, dass sie nicht in einem Fahrzeug gesessen habe. Die Beamten ließen der 58-Jährigen zwei Blutproben entnehmen, beschlagnahmten ihren Führerschein und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell