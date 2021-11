Polizei Gütersloh

POL-GT: 13-Jähriger mit Soft-Air Pistole verletzt - Halloween 2021

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Halloween ist kreisweit aus polizeilicher Sicht im Allgemeinen ruhig verlaufen. Während vereinzelt Bürgerinnen und Bürger wegen u.a. ruhestörendem Lärm und eierwerfenden Kindern/ Jugendlichen die Polizei informierten, fand auch das im Kreis Gütersloh immer populärer werdende Festtag in Borgholzhausen jedoch einen mehr als grenzwertiges Ende: In Borgholzhausen wurden die Polizei durch eine Gruppe Kinder (11-13 Jahre alt) gegen 21.00 Uhr informiert. Sie gaben an, von Männern aus einem schwarzen BMW heraus beleidigt worden zu sein. Ein Fahrzeuginsasse zielte zudem mit einer Soft-Air Pistole auf die Halloween-Gruppe und schoss damit. Ein 13-Jähriger erlitt durch das Plastik-Geschoss eine leichte Verletzung am Bein. Der Vorfall spielte sich in der Nähe einer Grundschule an der Osningstraße/ Breslauer Straße ab.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Vorfall geben? Wer hat die Kinder, bzw. den BMW gesehen und kann die Angaben ergänzen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869- 0 entgegen.

