Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Gütersloh (ots)

Versmold (SL) - Am Sonntag, 31.10.2021, gegen 19:40 Uhr ereignete sich an der Einmündung Bockhorster Landweg, Ecke Dissener Straße im Ortsteil Bockhorst ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte dabei ein mit einem 86 - jährigen Versmolder und einer 86 - jährigen Versmolderin besetzter Peugeot mit einem mit vier Personen besetzten BMW. Der Peugeotfahrer befuhr den Bockhorster Landweg und beabsichtigte von diesem auf die Dissener Straße einzubiegen. Im Einmündungsbereich stieß er dort aus bislang nicht geklärter Ursache mit dem BMW zusammen, welcher die Dissener Straße in Fahrtrichtung Norden befuhr. Die beiden Insassen des Peugeot wurden dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Fahrzeugführer des BMW verließ nach der Kollision vor Eintreffen der Rettungskräfte die Unfallstelle fußläufig in bislang unbekannte Richtung und konnte trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen bislang nicht angetroffen werden. Hinweise auf Verletzungen ergaben sich bei ihm nicht. Die drei Übrigen vor Ort befindlichen Versmolder Insassen des BMW im Alter von 22, 20 und 18 Jahren blieben unverletzt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Während der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich für drei Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf 25000 Euro geschätzt. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

