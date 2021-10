Polizei Gütersloh

POL-GT: 16-Jähriger Radfahrer durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück - (RB) - Am Freitagnachmittag (15.54 Uhr) kam es in Rheda-Wiedenbrück zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jähriger Radfahrer und einem 18-jährigen Pkw-Fahrer, bei welchem der Radfahrer schwer verletzt wurde. Der junge Mann aus Rheda-Wiedenbrück fuhr mit seinem Rad von seiner Arbeitsstelle los. Hierzu wollte er nachdem er aus der Zufahrt seiner Firma fuhr nach links auf die Kupferstraße in Richtung der Straße Am Postdamm abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den für ihn von links kommenden 18-jährigen BMW-Fahrer, welcher die Kupferstraße in Richtung Kappellenstraße befuhr. Im Bereich der Firmenzufahrt, kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Radfahrer zu Boden geschleudert und so schwer verletzt wurde, dass er mittels eines Rettungshubschraubers in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden musste. Bei dem Pkw-Fahrer verlief eine Drogenvortest positiv, so dass diesem auch noch eine Blutprobe entnommen werden musste. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde von der Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet.

