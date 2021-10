Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall Kind wird verletzt Pkw-Fahrer flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh- (RB) - Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem 11-jährigen Kind und einem Pkw-Fahrer. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Verkehrsbeteiligung zu ermöglichen. Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 11-jähriges Kind mit seinem Rad auf dem rechten Gehweg der Eichenallee in Richtung Stadtring Kattenstroth. In Höhe der Parkplatzzufahrt des dortigen Edeka-Marktes wollte das Kind die Fahrbahn überqueren. Ein Pkw, welcher von dem Parkplatz gefahren kam, touchierte das Hinterrad des Kindes, wodurch das Kind stürzte und sich leicht verletzte. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um das Kind zu kümmern. Wer kann zum fraglichen Zeitpunkt Angaben zu dem geschilderten Vorfall machen. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Gütersloh melden.

