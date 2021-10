Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall beim Abbiegen auf der Österwieher Straße

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am Mittwochnachmittag (27.10., 14.50 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich der Österwieher Straße/ Henkenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 53-jährige Verlerin schwer verletzte und eine 27-jährige Frau aus Delbrück leicht verletzt wurde.

Die Verlerin befuhr mit einem Toyota die Henkenstraße in Richtung Österwieher Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in Richtung Verl abzubiegen. Zeitgleich befuhr die 27-jährige Delbrückerin mit einem Ford die Österwieher Straße aus Verl kommend. Bei dem Abbiegeversuch der Toyota-Fahrerin kam es schließlich zur Kollision der Fahrzeuge.

Die 53-Jährige wurde bei dem Aufprall in dem Toyota eingeklemmt und musste durch Feuerwehrkräfte des Löschzugs Verl aus dem Pkw befreit werden. Hierfür wurde das Pkw-Dach geöffnet. Nach einer Erstversorgung des Rettungsdienstes am Unfallort, wurde die Verlerin mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen zur stationären Aufnahme in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert. Die Fahrerin des Ford wurde leicht verletzt und konnte vor Ort ambulant behandelt werden.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 27 000 Euro. Beide Pkw waren stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Zwei beauftragte Abschleppunternehmen übernahmen den Abtransport der Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell